L immagine sull altare del pope - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ICONA

Significato/Curiosita : L immagine sull altare del pope

Per far posto a un nuovo altare e le sculture furono riutilizzate o spostate in varie zone della chiesa. nel xix secolo l'altare donatelliano venne riallestito... Con o contengono il titolo. icona – piccola immagine il cui scopo è attivare un programma, un file etc. icona – file icona (con estensione .ico) nel sistema... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

L immagine del pope

