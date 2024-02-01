Specialisti del Genio

Home / Soluzioni Cruciverba / Specialisti del Genio

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Specialisti del Genio' è 'Guastatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUASTATORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Specialisti del Genio" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: ARTIERI

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Specialisti del Genio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Guastatori? I guastatori sono esperti nel creare problemi o interruzioni, spesso in contesti militari o strategici. La loro capacità di sabotare sistemi o infrastrutture richiede competenze tecniche e ingegnose, mirate a compromettere l'efficacia dell'avversario. Con abilità e precisione, lavorano per indebolire le difese nemiche, dimostrando una conoscenza approfondita di esplosivi e tecniche di sabotaggio. Sono figure chiave nelle operazioni di guerra e sicurezza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Specialisti del Genio nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Guastatori

La soluzione associata alla definizione "Specialisti del Genio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Specialisti del Genio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Guastatori:

G Genova U Udine A Ancona S Savona T Torino A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Specialisti del Genio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fanti specializzati nel danneggiareI soldati armati di lanciafiammeSoldati specialisti del GenioNuotatori specialistiIl genio di SalisburgoSpecialisti dell apparato respiratorioTrova la lampada magica con il genio