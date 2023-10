Isotopo radioattivo dell idrogeno - Cruciverba

Dettaglio: prozio (chimica),e atomo di. 1h (massa atomica 1,007825032241(94) u) è il più comune, con un'abbondanza isotopica...

Il trizio, o tritio o idrogeno-3 (dal greco tt trítos, il terzo) è il terzo isotopo dell'elemento idrogeno, dopo il prozio e il deuterio, avente simbolo 3H (o anche T, spesso usato in chimica). Questo isotopo ha un nucleo formato da un protone e due neutroni. È il primo isotopo radioattivo di un elemento chimico. In condizioni standard di pressione e temperatura il trizio si presenta come un gas formato da molecole biatomiche (T 2 ).