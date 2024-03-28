Un quasi prete

Home / Soluzioni Cruciverba / Un quasi prete

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un quasi prete' è 'Diacono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIACONO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un quasi prete" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un quasi prete". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Diacono? Il diacono è una figura religiosa che si trova all’interno della Chiesa cattolica e in altre denominazioni cristiane. Si occupa di assistere i sacerdoti durante le celebrazioni e di svolgere mansioni di servizio alla comunità, come l’aiuto ai bisognosi e la cura dei fedeli. Questa figura rappresenta un gradino intermedio tra i laici e il sacerdozio, assumendo ruoli di responsabilità senza essere consacrato come sacerdote. La sua presenza è fondamentale per il buon funzionamento delle attività liturgiche e caritative.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un quasi prete nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Diacono

Per risolvere la definizione "Un quasi prete", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un quasi prete" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Diacono:

D Domodossola I Imola A Ancona C Como O Otranto N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un quasi prete" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Religioso che può chiedere di passare all ordine presbiterialeAssiste il sacerdote nel culto cristianoMonaco cristiano, massimo storico longobardo sec VIIIQuasi infrantaCosì sono gli usci quasi chiusiLo spiega il prete a MessaEssere quasi ugualeQuasi osceno