ARCI

Curiosità e Significato di "Arci"

Approfondisci la parola di 4 lettere Arci: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

ARCI è un prefisso che significa molto o grande, e può precedere i termini prete e duca per formare arciprete (un prete di alto rango) e arciduca (un membro della nobiltà di alto livello). Indica quindi una forma di superiorità o elevazione rispetto ai titoli base, enfatizzando l'importanza del soggetto.

