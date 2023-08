Artisti come Marcorè e Crozza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Artisti come Marcorè e Crozza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMITATORI

Significato/Curiosita : Artisti come marcore e crozza

Neri marcorè (porto sant'elpidio, 31 luglio 1966) è un attore, doppiatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, imitatore e cantante italiano... L'etimologia della parola è latina, l'italiano 'imitatore' deriva dal latino imitator, -oris. la carriera degli imitatori è spesso collegata alla televisione e... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Artisti come Marcorè e Crozza : artisti; come; marcorè; crozza; Lo possono formare tre artisti ; artisti comici tipici dell alto medioevo; Gli artisti come Fidia; Gli artisti come Picabia e Tzara; Nuovi artisti dalla crescente fama; come donne in dolce attesa; come un vecchio abito accantonato; Ricurve e piegate come un uncino; Mediorientali come certe imposte; Casuale come la ram ing; Il marcorè dello spettacolo; __ marcorè ; Il simpatico marcorè ; __marcorè , attore; Sono Di crozza quelli sul canale Nove; Il Feltri imitato da crozza ; Iniziali di crozza ; crozza la mette spesso quando fa le sue imitazioni; Il Ronnie imitato da crozza ;

Cerca altre Definizioni