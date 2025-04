Il grasso di bovino usato come lubrificante - Soluzione Cruciverba: Sego

SEGO

Vedi anche le definizioni con le seguenti soluzioni: RacchettaAcquamarinaFrauSpaccanapoliArtù

Curiosità su Sapone: Il sapone è generalmente un sale di sodio o di potassio di un acido carbossilico alifatico a lunga catena. Viene prodotto e usato per sciogliere le sostanze grasse nei processi di pulizia. Si prepara per mezzo di un processo denominato saponificazione, ovvero per idrolisi alcalina, di grassi di origine animale o vegetale.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.