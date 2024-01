La Soluzione ♚ Apre la via del progresso

La definizione e la soluzione di: Apre la via del progresso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Apre la via del progresso: Appoggia l'arrivo del treno in città, promettendogli però che, in caso non riuscisse ulteriormente a sopportare l'arrivo del treno e del progresso in quelle terre... Pioniere – soldato appartenente ad una specialità del genio militare

– soldato appartenente ad una specialità del genio militare Pioniere – membro di un'organizzazione giovanile di ambito socialista, simile al movimento scout

– membro di un'organizzazione giovanile di ambito socialista, simile al movimento scout Pioniere – sinonimo di colono, persona che si stabilisce in un nuovo ambiente; in senso figurato chi esplora una nuova tecnologia, come ad esempio: Pioniere dell'aviazione Pioniere del cinema

– sinonimo di colono, persona che si stabilisce in un nuovo ambiente; in senso figurato chi esplora una nuova tecnologia, come ad esempio: Piante pioniere – specie vegetali che si insediano per prime su terreni di recente formazione, come quelli derivati da frane o colate laviche

– specie vegetali che si insediano per prime su terreni di recente formazione, come quelli derivati da frane o colate laviche Pioniere – giornale per ragazzi pubblicato nell'immediato secondo dopoguerra Italiano Sostantivo Curiosità su: Appoggia l'arrivo del treno in città, promettendogli però che, in caso non riuscisse ulteriormente a sopportare l'arrivo del treno e del progresso in quelle terre... pioniere ( approfondimento) m sing e f pl (militare) militare del genio guastatori incaricato di maneggiare esplosivi (senso figurato) chi partecipa ad una fondazione, per esempio alla formazione di uno Stato i primi pionieri dello Stato d'Israele Sillabazione pio | niè | re Pronuncia IPA: /pjo'njre/ Etimologia / Derivazione dal francese pionnier Sinonimi (di terre sconosciute) esploratore, guida

esploratore, guida ( senso figurato ) precursore, antesignano, anticipatore, avanguardia, avanguardista

precursore, antesignano, anticipatore, avanguardia, avanguardista (militare) guastatore Contrari successore, seguace Parole derivate pionierismo, pionieristico Varianti (raro) pioniero

Altre risposte : pioniere; apre; progresso;