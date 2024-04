La Soluzione ♚ Antesignano

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Antesignano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PIONIERE

Curiosità su Antesignano: Nell'azione: gli antesignani della rivoluzione francese; fu un antesignano nella lotta per la libertà. le truppe degli antesignani comparvero successivamente... Pioniere – soldato appartenente ad una specialità del genio militare Pioniere – membro di un'organizzazione giovanile di ambito socialista, simile al movimento scout Pioniere – sinonimo di colono, persona che si stabilisce in un nuovo ambiente; in senso figurato chi esplora una nuova tecnologia, come ad esempio: Pioniere dell'aviazione Pioniere del cinema Piante pioniere – specie vegetali che si insediano per prime su terreni di recente formazione, come quelli derivati da frane o colate laviche Pioniere – giornale per ragazzi pubblicato nell'immediato secondo dopoguerra

