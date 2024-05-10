Apre una breve scala

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Apre una breve scala' è 'Do'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DO

Come completare la definizione

  • Definizione: Apre una breve scala
  • Risposta: DO
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: D_
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O

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La risposta alla definizione 'Apre una breve scala'

Questa pagina è dedicata alla definizione "Apre una breve scala" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Do'.

Schemi utili per Do

  • Schema parole: 2
  • La soluzione inizia con D
  • La soluzione finisce con O
  • Schema iniziale: D_
  • Schema finale: DO

Le 2 lettere della soluzione Do

D Domodossola
O Otranto

La soluzione 'Do' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Apre una breve scala". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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