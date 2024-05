Si apre ai malviventi

Sostantivo

Curiosità su: Galera o galea – grossa nave a remi usata fino al XVII secolo Galera – tipo di condanna del passato consistente nel remare in una galera; per estensione, nel linguaggio popolare moderno, è sinonimo di prigione Galera – comune della Spagna in provincia di Granada Galera - frazione di Gaià in provincia di Barcellona Galera o Gallia (Galija) – isola nell'arcipelago delle isole Brioni, in Croazia Galera – figura araldica Galera – software legato ai database MySQL

galera ( approfondimento) f (pl.: galere)

(marina) nave militare o commerciale di legno mossa a remi da uomini asserviti a ciò per condizione di schiavitù, ferma militare o arruolamento. (popolare) carcere, prigione o penitenziario (senso figurato) posto disumano

Sillabazione

ga | lè | ra

Pronuncia

IPA: /ga'lra

Etimologia / Derivazione

da galèa

Sinonimi

(marina) galea, galeone, galeazza

galea, galeone, galeazza pena

( per estensione ) prigionia, reclusione, detenzione; prigione, carcere, penitenziario

prigionia, reclusione, detenzione; prigione, carcere, penitenziario ( senso figurato ) gabbia

gabbia ( popolare ) , ( scherzoso ) gattabuia

, gattabuia ( senso figurato ) inferno, schiavitù, sofferenza, patimento

inferno, schiavitù, sofferenza, patimento (per estensione) penitenziario, reclusorio

Contrari

paradiso, eden

Parole derivate

galerata

Termini correlati

casa di pena, casa circondariale

Varianti

galea

Proverbi e modi di dire