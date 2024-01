La definizione e la soluzione di: Si oppongono a ogni progresso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un reazionario, nelle scienze politiche, è una persona o entità che sostiene il ritorno ad un precedente assetto storico e politico storicamente superato. È un termine riferito a chi si oppone ad ogni progresso, riforma e innovazione. È tipico di diverse politiche di destra e nell'uso popolare, la parola reazionario, è comunemente usata per riferirsi a una posizione altamente tradizionale, opposta al cambiamento sociale o politico.

Il termine nasce durante la Rivoluzione francese per descrivere i monarchici, sostenitori dell'Ancien Régime e del mantenimento del sistema feudale e dei privilegi dell'aristocrazia. È stato ed è tuttora utilizzato anche dalla sinistra marxista con significato spregiativo per quanti si oppongono alle forze rinnovatrici o rivoluzionarie. Tuttavia non mancano utilizzi positivi del termine.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

reazionari m pl

plurale di reazionario

Sillabazione

re | a | zio | nà | ri

Etimologia / Derivazione

vedi reazionario

Sinonimi

conservatori, tradizionalisti, retrogradi, nostalgici, retrivi, codini

oscurantisti, passatisti, antiprogressisti

