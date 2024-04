La definizione e la soluzione di 6 lettere: La regione della Turchia europea. TRACIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: La Tracia (in greco antico: T Thràke, in latino: Thracia) è una regione storica, posta nell'estrema punta sudorientale della penisola balcanica. Rispetto ai confini odierni, comprende il nordest della Grecia, il sud della Bulgaria e la Turchia europea. I suoi confini sono cambiati nel tempo: secondo i confini stabiliti in seguito alla prima guerra mondiale, i monti Rodopi separano la Tracia greca da quella bulgara, e il fiume Evros (Maritza) separa la Tracia orientale (in Turchia) dalla Tracia occidentale (Grecia). Qui in Tracia i Visigoti si impegnarono a difendere il limes dell'impero Romano.

tracio m sing

che è relativo alla Tracia

Sillabazione

trà | cio

Pronuncia

IPA: /'trato/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino Thracius