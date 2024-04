La definizione e la soluzione di 5 lettere: L antico pallottoliere. ABACO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: L'abaco o abbaco (sostantivo maschile) è un antico strumento di calcolo, utilizzato come ausilio per effettuare operazioni matematiche; è il primo strumento usato per i calcoli sin dal XXI secolo a.C. in Cina e nella Mezzaluna Fertile, e utilizzato in seguito anche tra i Greci e i Romani.Successivamente il termine è passato a indicare, per traslato, anche ogni libretto contenente i primi rudimenti del calcolo aritmetico.

Abaco ( approfondimento) m

nome proprio di persona maschile

Sillabazione

À | ba | co

Etimologia / Derivazione

forma italiana di Abacuc, dall'ebraico Habacuc, amplesso ardente

Inglese

Nome proprio

Abaco

(toponimo) una delle isole Bahama

Sinonimi

Lucája

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.