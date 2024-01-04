La città di cui Edipo era re

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La città di cui Edipo era re' è 'Tebe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEBE

Perché la soluzione è Tebe? Tebe è una città dell'antica Grecia famosa per essere il regno di Edipo, sovrano che ha segnato la sua storia con tragedie e leggende. Questa città, immersa nel mito e nella cultura, è stata un centro importante di civiltà e religione, ospitando eventi che hanno influenzato il pensiero e le tradizioni del mondo antico. La sua posizione strategica e il suo ruolo nel patrimonio mitologico greco ne fanno un luogo di grande rilevanza storica e culturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città di cui Edipo era re". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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La città di cui Edipo era re nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tebe

In presenza della definizione "La città di cui Edipo era re", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città di cui Edipo era re" conferma che la soluzione 'Tebe' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tebe

T Torino E Empoli B Bologna E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città di cui Edipo era re" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tebe' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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