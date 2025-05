Fu capitale della Beozia nei cruciverba: la soluzione è Tebe

TEBE

Curiosità e Significato di "Tebe"

La soluzione Tebe di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tebe per scoprire curiosità e dettagli utili.

Tebe è una storica città della Beozia, famosa nell'antichità per il suo ruolo di capitale e centro culturale. Conosciuta per eventi mitologici e battaglie significative, come quelle narrate nelle tragedie greche, Tebe ha avuto un'importanza strategica e culturale nell'antica Grecia.

Come si scrive la soluzione: Tebe

La definizione "Fu capitale della Beozia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

B Bologna

E Empoli

