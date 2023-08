La chitarra la cui cassa era la corazza dell armadillo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La chitarra la cui cassa era la corazza dell armadillo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHARANGO

Significato/Curiosità : La chitarra la cui cassa era la corazza dell armadillo

Il charango è uno strumento musicale a corda originario delle Ande sudamericane, particolarmente associato alla cultura boliviana e peruviana. Si distingue per la sua cassa armonica, realizzata tradizionalmente utilizzando il guscio o la corazza dell'armadillo. Questo strumento possiede un suono distintivo, con una risonanza unica data dalla combinazione del materiale naturale e delle corde di nylon o metallo. Il charango ha un ruolo centrale nella musica folcloristica andina, ed è stato adottato anche in generi musicali più ampi, contribuendo al patrimonio sonoro e culturale della regione.

Altre risposte alla domanda : La chitarra la cui cassa era la corazza dell armadillo : chitarra; cassa; corazza; armadillo; La caratteristica chitarra indiana; Si stringe fra le dita per suonare la chitarra ; Pizzichi sulle singole corde della chitarra ; Una piccola chitarra esotica; Senza variazioni nella chitarra ; Così viene anche chiamata la cassa zione; Gli stipendi che si incassa no; Chiedere denaro: cassa ; Quelle della cassa zione sono definitive; C è quello in appello e quello per cassa zione; Mammifero americano coperto da una corazza ; La corazza per andare sott acqua; Frutti corazza ti; Insidiavano corazza te; Na­vi da guerra corazza te; Zerocalcare ha disegnato quella dell armadillo ; Il fumettista de La profezia dell armadillo ; Come la protezione di un armadillo ; La testa dell armadillo ; Il fumettista autore de La profezia dell armadillo ;

