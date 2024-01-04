Animale polare con i baffi
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Animale polare con i baffi' è 'Foca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FOCA
Come completare la definizione
- Definizione: Animale polare con i baffi
- Risposta: FOCA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: F___
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Foca? Una foca è un animale polare caratterizzato da un corpo compatto e una pelle spessa, adattata alle fredde acque dell'Artico. La sua presenza è facilmente riconoscibile grazie ai baffi sensoriali che le permettono di individuare prede anche in condizioni di scarsa visibilità. Questi mammiferi marini trascorrono molto tempo in acqua, ma si spostano agilmente sulla terraferma o sulla banchisa. La loro vita dipende dalla capacità di sopravvivere alle rigide temperature del loro habitat naturale.
Soluzione per 'Animale polare con i baffi' (4 lettere)
La definizione "Animale polare con i baffi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Foca'.
Schemi utili per Foca
- Schema parole: 4
- La soluzione inizia con F
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: F___
- Schema finale: FOCA
Le 4 lettere della soluzione Foca
La soluzione 'Foca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Animale polare con i baffi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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Definizioni con la parola polare: La minore è la costellazione con la Stella polare Pinnipede polare coi baffi La Polare fa parte dell Orsa Minore
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