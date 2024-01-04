Animale polare con i baffi

Home / Soluzioni Cruciverba / Animale polare con i baffi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Animale polare con i baffi' è 'Foca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOCA

Come completare la definizione Definizione: Animale polare con i baffi

Animale polare con i baffi Risposta: FOCA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: F___

F___ Inizia con: F

F Finisce con: A

Perché la soluzione è Foca? Una foca è un animale polare caratterizzato da un corpo compatto e una pelle spessa, adattata alle fredde acque dell'Artico. La sua presenza è facilmente riconoscibile grazie ai baffi sensoriali che le permettono di individuare prede anche in condizioni di scarsa visibilità. Questi mammiferi marini trascorrono molto tempo in acqua, ma si spostano agilmente sulla terraferma o sulla banchisa. La loro vita dipende dalla capacità di sopravvivere alle rigide temperature del loro habitat naturale.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Foca' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Soluzione per 'Animale polare con i baffi' (4 lettere)

La definizione "Animale polare con i baffi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Foca'.

Schemi utili per Foca

Schema parole: 4

La soluzione inizia con F

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: F___

Schema finale: FOCA

Le 4 lettere della soluzione Foca

F Firenze O Otranto C Como A Ancona

La soluzione 'Foca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Animale polare con i baffi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.