La minore è la costellazione con la Stella polare

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La minore è la costellazione con la Stella polare' è 'Orsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORSA

Perché la soluzione è Orsa? L'orsa è una costellazione molto conosciuta che si riconosce facilmente nel cielo notturno grazie alla forma caratteristica che ricorda una grande bestia. Al suo interno si trova la Stella Polare, che rappresenta un punto di riferimento importante per la navigazione e l'orientamento. Questa stella, situata nella coda dell'orsa, permette di individuare facilmente il Nord e di orientarsi durante le osservazioni astronomiche. La costellazione dell'orsa è visibile in molte zone del cielo dell'emisfero boreale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La minore è la costellazione con la Stella polare". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La minore è la costellazione con la Stella polare nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Orsa

Per risolvere la definizione "La minore è la costellazione con la Stella polare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La minore è la costellazione con la Stella polare" conferma che la soluzione 'Orsa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Orsa

O Otranto R Roma S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La minore è la costellazione con la Stella polare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orsa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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