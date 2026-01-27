La Polare fa parte dell Orsa Minore

Home / Soluzioni Cruciverba / La Polare fa parte dell Orsa Minore

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Polare fa parte dell Orsa Minore' è 'Stella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STELLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Polare fa parte dell Orsa Minore" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Polare fa parte dell Orsa Minore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Stella? Una stella è un corpo celeste che brilla nel cielo, emettendo luce propria. La Polare, una stella visibile nell'Orsa Minore, è famosa per la sua posizione stabile, utile per orientarsi. La sua luminosità e posizione costante la rendono un punto di riferimento importante per chi osserva le stelle. Grazie alla sua presenza, gli astronomi e gli appassionati possono trovare facilmente il Nord, facilitando l'orientamento notturno.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La Polare fa parte dell Orsa Minore nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Stella

In presenza della definizione "La Polare fa parte dell Orsa Minore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Polare fa parte dell Orsa Minore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Stella:

S Savona T Torino E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Polare fa parte dell Orsa Minore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una pianta decembrinaSpunta ad alta quotaQuella di David è il simbolo di IsraeleFa parte dell impianto d alimentazione di un motoreFa parte dell OceaniaFa parte dell Universo DC Comics: MondoFa parte dell aereoFa parte dell imbarcadero