La Soluzione ♚ Il ricordo d una ferita La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il ricordo d una ferita. CICATRICE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il ricordo d una ferita: La cicatrice è un tessuto fibroso che si forma per riparare una lesione (patologica o traumatica), ed è dovuta alla proliferazione del derma e dell'epidermide. Le cicatrici non si rimarginano come le ferite normali, ma lasciano un segno sulla pelle. Sostantivo Significato e Curiosità su: La cicatrice è un tessuto fibroso che si forma per riparare una lesione (patologica o traumatica), ed è dovuta alla proliferazione del derma e dell'epidermide. Le cicatrici non si rimarginano come le ferite normali, ma lasciano un segno sulla pelle. cicatrice ( approfondimento) f sing (pl.: cicatrici) (fisiologia) (medicina) nuovo tessuto fibroso epidermico che si forma in seguito alla rimarginazione di una ferita la cicatrice lasciata sul cuore riflette la gravità dell'infarto (senso figurato) traccia profonda lasciata nell’animo da esperienze dolorose Sillabazione ci | ca | trì | ce Pronuncia IPA: /tika'trite/ Etimologia / Derivazione dal latino cicatrix Parole derivate cicatriziale, cicatrizzare Altre Definizioni con cicatrice; ricordo; ferita; Un segno indelebile sulla pelle; Il ricordo visibile di una ferita; Monumenti funerari in ricordo di personaggi sepolti altrove; Una ferita larga e profonda; Ferita danno; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il ricordo d una ferita

CICATRICE

C

I

C

A

T

R

I

C

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Il ricordo d una ferita' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.