La Soluzione ♚ Ferita danno La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ferita danno. LESIONE Ferita danno: Lesione è un termine utilizzato in medicina per indicare una qualsiasi alterazione a carico di un tessuto o di un organo che comporti un cambiamento della forma, della funzione o della morfologia degli stessi, come conseguenza di un insulto fisico, chimico o biologico. Può derivare da un trauma oppure caratterizzare una malattia. Si tratta di un termine generico che può indicare numerose condizioni, dall'ulcera alla ferita, al tumore. La parola deriva dal latino laesus, participio passato del verbo laedere che significa danneggiare. Le lesioni possono essere definite focali o multifocali, qualora si tratti di singole o multiple alterazioni ... Sostantivo lesione ( approfondimento) f sing (pl.: lesioni) (medicina) qualsiasi alterazione a carico di un tessuto o di un organo che comporti un cambiamento della forma, della funzione o della morfologia degli stessi, come conseguenza di un insulto fisico, chimico o biologico il 90% dei tumori maligni del grosso intestino derivano da una lesione pre-cancerosa (polipo adenomatoso) la cui trasformazione maligna richiede circa 10 anni Sillabazione le | siò | ne Pronuncia IPA: /le'zjone/ Etimologia / Derivazione dal latino laesio che deriva da laedere cio "ledere" Sinonimi danno, offesa, violazione, torto, pregiudizio

(medicina) ferita, taglio, frattura, incrinatura, sfregio, escoriazione, abrasione, ecchimosi, contusione, piaga, trauma

ferita, taglio, frattura, incrinatura, sfregio, escoriazione, abrasione, ecchimosi, contusione, piaga, trauma ( architettura ) (di muri, edifici) crepa, fenditura, fessura, incrinatura

crepa, fenditura, fessura, incrinatura rottura, guasto, danneggiamento, ammaccatura, scalfittura, screpolatura Contrari guadagno, vantaggio, convenienza

(medicina) guarigione, risanamento

LESIONE

