Il santuario sopra Bologna

Significato e Curiosità su: Luca evangelista (in greco antico: , Lukás; Antiochia di Siria, 9 circa – Tebe, 93 circa) venerato come santo da tutte le Chiese cristiane che ne ammettono il culto, è tradizionalmente indicato come autore del Vangelo secondo Luca e degli Atti degli Apostoli, il terzo ed il quinto libro del Nuovo Testamento. Per i cattolici è il santo patrono degli artisti, dei medici e dei notai, e viene festeggiato il 18 ottobre. Il suo emblema è il toro: l'attribuzione ha diverse interpretazioni e tradizioni; secondo San Girolamo e il vescovo Vittorino di Petovio (+304) si deve al fatto che nel suo Vangelo introduce come primo personaggio ...

evangelistic symbols

(araldica) simboli degli evangelisti angel of Saint Matthew (angelo di San Matteo)

(angelo di San Matteo) bull of Saint Luke (toro di San Luca)

(toro di San Luca) eagle of Saint John the Evangelist (aquila di San Giovanni Evangelista)

(aquila di San Giovanni Evangelista) lion of Saint Mark (leone di San Marco)