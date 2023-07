Sul calendario il 18 ottobre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sul calendario il 18 ottobre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAN LUCA

Significato/Curiosita : Sul calendario il 18 ottobre

il 18 ottobre è il 291º giorno del calendario gregoriano (il 292º negli anni bisestili). mancano 74 giorni alla fine dell'anno. 31 – al senato viene letta... Disambiguazione – "san luca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi san luca (disambigua). luca evangelista (in greco antico: , loukás;... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 luglio 2023

