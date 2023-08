Si danno a garanzia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si danno a garanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPARRE

Significato/Curiosita : Si danno a garanzia

"garanzia di conformità", che riassume sia la garanzia per vizi e difetti, sia la garanzia di buon funzionamento, si applica direttamente e senza nessuna necessità... Ritenzione delle caparre, l'esecuzione in forma specifica del contratto o la sua risoluzione. a seconda dell'accordo fra le parti, la caparra può costituire... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

