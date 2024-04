La Soluzione ♚ Si macchia spesso di vino

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Si macchia spesso di vino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TOVAGLIA

Curiosità su Si macchia spesso di vino: Grintón) è un vitigno ibrido a bacca nera, da cui ha preso nome l'omonimo vino speciale rosso. importato in europa intorno al 1920 dall'america in seguito... La tovaglia è un pezzo di tessuto orlato usato per ricoprire un tavolo. Di forma uguale a quella del piano del tavolo (rettangolare, quadrata o rotonda) ma di dimensioni maggiori, in modo che i bordi ricadano ai lati, generalmente di una trentina di centimetri; più raramente, nel caso di allestimenti particolarmente eleganti, fino a 25 cm da terra per lasciare lo spazio per i piedi dei commensali o al pavimento se non ci si deve sedere a tavola. La tovaglia ha tre finalità: protettiva (previene lo sciupio del piano evitando la formazione di graffi, assorbendo i liquidi, ed evitando il contatto diretto con oggetti caldi, funzione per cui si ...

