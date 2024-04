La Soluzione ♚ La regione con il vino falanghina La definizione e la soluzione di 8 lettere: La regione con il vino falanghina. CAMPANIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su La regione con il vino falanghina: Città europea del vino. dà origine a diverse doc della campania, tra cui falanghina del taburno, campi flegrei, galluccio. il vitigno è il più diffuso della... La Campania (AFI: /kam'panja/) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale di 5 586 566 abitanti, avente per capoluogo Napoli. È la regione più popolosa e più densamente popolata del Mezzogiorno; a livello nazionale è terza per numero di abitanti (dopo la Lombardia e il Lazio) e seconda per densità di popolazione, preceduta soltanto dalla Lombardia. Situata tra il mar Tirreno a sud-ovest e l'Appennino meridionale a nord-est, ha una superficie di 13670,95 km². La regione confina a nord-ovest con il Lazio, a nord con il Molise, a nord-est con la Puglia e a est con la Basilicata. Oltre alla città metropolitana di Napoli, ... Altre Definizioni con campania; regione; vino; falanghina; La regione con Avellino e Benevento; Abitano una regione del Suditalia; Regione ceca famosa per i suoi cristalli; Si usa per tagliare il vino; Un pregiato vino rosso veronese;

CAMPANIA

