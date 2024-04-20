Che non succedono spesso

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Che non succedono spesso' è 'Infrequenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INFREQUENTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Che non succedono spesso" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che non succedono spesso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Infrequenti? Il termine infrequenti si riferisce a eventi o situazioni che si verificano con scarsa regolarità, rendendo difficile il loro avvenimento. Questi avvenimenti si distinguono per la loro rarità, rispetto a ciò che accade più comunemente. La caratteristica principale di qualcosa che si definisce infrequente è la bassa probabilità di occorrenza, il che li rende meno prevedibili e più difficili da incontrare nella vita quotidiana. La loro presenza si percepisce come una sorpresa rispetto alla norma.

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Che non succedono spesso nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Infrequenti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Che non succedono spesso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che non succedono spesso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Infrequenti:

I Imola N Napoli F Firenze R Roma E Empoli Q Quarto U Udine E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che non succedono spesso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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