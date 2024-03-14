Macchia di verde le trofie

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Macchia di verde le trofie' è 'Pesto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESTO

Perché la soluzione è Pesto? Il pesto è una salsa tradizionale della cucina italiana, caratterizzata da un colore verde intenso e una consistenza cremosa. La sua preparazione prevede l'uso di basilico, olio d'oliva, pinoli, aglio, formaggio e sale, che si amalgamano fino a ottenere una crema profumata e saporita. La sua presenza sulle trofie, tipici pasta ligure, crea una macchia di verde che esalta il piatto con un gusto fresco e aromatico. Questa combinazione rappresenta un classico esempio di cucina regionale italiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Macchia di verde le trofie". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Macchia di verde le trofie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pesto

La soluzione associata alla definizione "Macchia di verde le trofie" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Macchia di verde le trofie" conferma che la soluzione 'Pesto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pesto

P Padova E Empoli S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Macchia di verde le trofie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pesto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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