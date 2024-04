La definizione e la soluzione di 6 lettere: Divisi separati nei componenti. SCISSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La frase scissa è un costrutto che mette in evidenza una parte dell'enunciato: «Sono io che ringrazio te». Il procedimento di messa in rilievo causa una separazione fra reggente e subordinata. Come altre forme di frasi segmentate (ad esempio, quelle con dislocazione), le frasi scisse servono ad articolare in modo particolare tema e rema.Altri esempi: È che non posso venire. Non è che avessi davvero giocattoli a quei tempi.

scissi m plur

maschile plurale di scisso

Voce verbale

scissi

prima persona singolare dell'indicativo passato remoto di scindere participio passato maschile plurale di scindere

Sillabazione

scìs | si

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi scisso

(voce verbale) vedi scindere

Sinonimi

separati, divisi, staccati, spaccati, spezzati, tagliati, disuniti, disgiunti

scomposti, frazionati, distinti, isolati

in rotta, in contrasto, in disaccordo

Contrari

attaccati, legati, uniti

rappacificati, concordi, unanimi