Una rottura in fisica - Cruciverba

Soluzione 17 lettere : SCISSIONE NUCLEARE

Riferimento. in fisica e scienza dei materiali il carico di rottura (detto anche forza di rottura o sollecitazione a rottura) è il limite, in termini di... La fissione nucleare è una reazione nucleare in cui il nucleo atomico di un elemento chimico pesante (ad esempio uranio-235 o plutonio-239) decade in nuclei... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una rottura in fisica : rottura; fisica; Comporta la rottura d una bottiglia di spumante; Materiale resistente all urto e alla rottura ; Tuffo : splash = rottura __:; Resistenti alla rottura e alle avversità; I calciatori centrocampisti di rottura ; Pareggiare fisica mente o figuratamente; Mestiere in fisica è L; Il fenomeno per cui una reazione fisica avviene in ritardo; Esuberanza fisica ; Era la scuola di educazione fisica ;

