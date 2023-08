Separazione in particelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Separazione in particelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCISSIONE

Separazione di particelle cariche elettricamente, che avviene attraverso elettroforesi, cioè tramite il passaggio continuo di corrente elettrica in una soluzione... "scissione". in realtà è gemma, la moglie di mark, che tutti credevano deceduta in un incidente stradale. pure a lei è stata eseguita la scissione. irving... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

