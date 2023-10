Gli Asiatici divisi da un parallelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli Asiatici divisi da un parallelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : COREANI

Significato/Curiosita : Gli asiatici divisi da un parallelo

Il 38º parallelo nord è un parallelo che si trova a 38 gradi di latitudine nord. esso attraversa l'europa meridionale, il mar mediterraneo, l'asia, l'oceano... Riferimento. i coreani sono un gruppo etnico dell'asia orientale originario della corea e della manciuria meridionale. la maggior concentrazione di coreani è nei... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

