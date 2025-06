Si conserva per le trasfusioni nei cruciverba: la soluzione è Plasma

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si conserva per le trasfusioni' è 'Plasma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PLASMA

Vuoi sapere di più su Plasma? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Plasma.

Perché la soluzione è Plasma? Il plasma è la parte liquida del sangue, ricca di proteine e sostanze nutritive fondamentali per il nostro organismo. Viene conservato e donato per essere utilizzato nelle trasfusioni, aiutando a trattare pazienti con emergenze o malattie che richiedono reintegro di liquidi e componenti vitali. È un elemento prezioso e fondamentale in campo medico, indispensabile per salvare vite umane.

Hai davanti la definizione "Si conserva per le trasfusioni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

