Quelle di sangue servono per le trasfusioni

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quelle di sangue servono per le trasfusioni' è 'Sacche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SACCHE

Perché la soluzione è Sacche? Le sacche sono strutture anatomiche che svolgono un ruolo fondamentale nel corpo umano, in quanto sono utilizzate per conservare e trasportare liquidi come il sangue. Queste sacche sono realizzate con materiali compatibili e sterili per garantire la sicurezza durante le trasfusioni. La loro funzione principale è quella di contenere il sangue donato, facilitando il suo trasferimento nel sistema circolatorio del ricevente. Le sacche rappresentano quindi un elemento essenziale nel campo medico per le trasfusioni di sangue.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelle di sangue servono per le trasfusioni". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Quelle di sangue servono per le trasfusioni nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sacche

Per risolvere la definizione "Quelle di sangue servono per le trasfusioni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelle di sangue servono per le trasfusioni" conferma che la soluzione 'Sacche' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sacche

S Savona A Ancona C Como C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelle di sangue servono per le trasfusioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sacche' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si usano per raccogliere il sangue dei donatoriVi si conserva il sangue per le trasfusioniSi servono prima dei primiSostanza presente nel sangueServono ai pittoriRelativo al sangue