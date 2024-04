La Soluzione ♚ Un impasto per le ferite La definizione e la soluzione di 10 lettere: Un impasto per le ferite. CATAPLASMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un impasto per le ferite: Il cataplasma è un composto ad uso farmacologico costituito normalmente da impasti di amidi, mucillagini e oli, che si applicano, possibilmente a caldo, direttamente sulla pelle. Il cataplasma, che non va confuso con l'empiastro, impiastro o cerotto, appartiene alla famiglia delle preparazioni galeniche, in onore di Galeno; tali preparazioni vengono somministrate inizialmente in dosi ridotte per accertare che il paziente accetti la cura senza grosse controindicazioni (ipersensibilità o reazioni allergiche). Altre Definizioni con cataplasma; impasto; ferite; Impasto di cera e caolino usato dagli scultori per modellare; Un impasto fangoso; Coperto di ferite; Leggere ferite superficiali; Cerca altre soluzioni cruciverba

CATAPLASMA

