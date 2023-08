Si trova nel sangue e in certi televisori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova nel sangue e in certi televisori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PLASMA

Significato/Curiosita : Si trova nel sangue e in certi televisori

Victoria si risveglia in una camera da letto senza ricordi. guardandosi in giro trova le foto di una bambina e di un uomo, mentre i televisori trasmettono... Che il plasma sia un buon conduttore di elettricità, e che risponda fortemente ai campi elettromagnetici. mentre sulla terra la presenza del plasma è relativamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

