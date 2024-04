La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un caso che può essere sassone. GENITIVO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il genitivo è un caso della declinazione di diverse lingue indoeuropee, antiche e moderne. Esso viene normalmente usato per esprimere una specificazione, più precisamente un possesso: ad esempio, nella frase "il libro di Luigi è intrigante", la parte in corsivo verrebbe espressa con il genitivo. Come anche gli altri casi, esso spesso non è utilizzato da solo (per esprimere possesso), ma anche in correlazione a determinate preposizioni per esprimere i vari complementi. Sono degli esempi il tedesco "Während des ersten Weltkrieges" (durante la Prima guerra mondiale, preposizione "während") e il russo " " (Alcuni di loro, ...

genitivo ( approfondimento) m sing (pl.: genitivi)

(grammatica) in alcune lingue flessive e agglutinanti, caso del complemento di specificazione

Sillabazione

ge | ni | tì | vo

Pronuncia

IPA: /deni'tivo/

Etimologia / Derivazione

dal latino genetivus o genitivus (casus) cioè "generativo"