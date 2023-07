Il secondo caso della declinazione latina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il secondo caso della declinazione latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GENITIVO

Significato/Curiosita : Il secondo caso della declinazione latina

Voce principale: grammatica latina. la terza declinazione latina è quella che contiene il maggior numero di sostantivi, di genere maschile, femminile... Romanze, non sono rimaste tracce di genitivo, a differenza ad esempio delle lingue di ceppo slavo. in tedesco il genitivo ha una forma specifica in alcune... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

