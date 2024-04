La definizione e la soluzione di 4 lettere: Bjorn storico tennista. BORG Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Basso sassone

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Björn Rune Borg (AFI: [bjœ brj], ; Stoccolma, 6 giugno 1956) è un ex tennista svedese. Soprannominato Ice Man sia per la nazione di provenienza che per la freddezza ed il distacco che mostrava in campo, tra il 1974 e il 1981 ha vinto 11 titoli del Grande Slam, di cui sei al Roland Garros (secondo soltanto a Rafael Nadal per numero di vittorie) e cinque consecutivi a Wimbledon (fu il primo a vincerne cinque nell'era Open) ed è stato numero uno del mondo nella classifica ATP dal 23 agosto 1977 al 2 agosto 1981. Annoverato tra i più grandi tennisti di tutti i tempi, batté numerosi record dell'era Open che tuttora resistono, vincendo il 41% ...

Borg