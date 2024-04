La Soluzione ♚ Storico complesso svedese La definizione e la soluzione di 4 lettere: Storico complesso svedese. ABBA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Storico complesso svedese: Gli ABBA sono un gruppo musicale pop svedese formatosi nel 1972. Spesso considerati tra i gruppi musicali di maggior successo di sempre; nella loro lunga carriera hanno venduto più di 150 milioni di dischi in tutto il mondo, con una costante vendita ogni anno. Gli ABBA hanno raggiunto un successo mondiale e sono considerati tra i più celebri esponenti della musica pop internazionale.Il nome del gruppo è un acronimo formato dalle lettere iniziali dei nomi dei membri (Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid), e lo si trova scritto anche come Abba. Nella seconda versione del logo del gruppo, a partire dal 1976 la prima 'B' appare rovesciata () ... Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Gli ABBA sono un gruppo musicale pop svedese formatosi nel 1972. Spesso considerati tra i gruppi musicali di maggior successo di sempre; nella loro lunga carriera hanno venduto più di 150 milioni di dischi in tutto il mondo, con una costante vendita ogni anno. Gli ABBA hanno raggiunto un successo mondiale e sono considerati tra i più celebri esponenti della musica pop internazionale.Il nome del gruppo è un acronimo formato dalle lettere iniziali dei nomi dei membri (Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid), e lo si trova scritto anche come Abba. Nella seconda versione del logo del gruppo, a partire dal 1976 la prima 'B' appare rovesciata () ... abba m qualifica che esprime paternità spirituale, data nell' Antico Testamento ai sacerdoti, ai maestri ed ai profeti in quanto inviati di Dio; nel Nuovo Testamento il termine ricorre solo 3 volte e sempre accompagnato dalla versione padre Termini correlati abate Etimologia / Derivazione Dal greco antico ßß, trascriz dell' aramaico Corso Sostantivo abba ape Sardo Sostantivo abba f (pl.: abbas) acqua pioggia Pronuncia IPA: /'abba/ Etimologia / Derivazione dal latino aqua ("acqua") Siciliano Sostantivo abba alba Sillabazione àb | ba Etimologia / Derivazione dal latino alba Sinonimi arba

