La definizione e la soluzione di 8 lettere: Traevano profezie dai visceri degli animali. ARUSPICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'aruspicina (da ar che significa fegato e spicio che significa guardare) era l'arte divinatoria che consisteva nell'esame delle viscere (soprattutto fegato ed intestino) di animali sacrificati per trarne segni divini e norme di condotta. Chi esercitava l'aruspicina era chiamato aruspice. Essendo una pratica d'origine etrusca, nell'antica Roma gli aruspici erano considerati stranieri e non costituivano alcun collegio sacerdotale ufficiale. Gli aruspici furono consultati per tutta la durata dell'impero romano e si tramanda che ancora nel 408, durante l'assedio di Roma, aruspici pronunciarono maledizioni in lingua etrusca per lanciare fulmini ...



aruspicio m (pl.: aruspici)

azione consistente nell'esaminare e interpretare le interiora delle vittime sacrificate nel tentativo di predire il futuro

Sillabazione

a | ru | spì | cio

Etimologia / Derivazione

dal latino haruspicium