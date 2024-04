La Soluzione ♚ Traevano profezie dai visceri degli animali sacrificati La definizione e la soluzione di 8 lettere: Traevano profezie dai visceri degli animali sacrificati. ARUSPICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Traevano profezie dai visceri degli animali sacrificati: L'aruspicina (da ar che significa fegato e spicio che significa guardare) era l'arte divinatoria che consisteva nell'esame delle viscere (soprattutto fegato ed intestino) di animali sacrificati per trarne segni divini e norme di condotta. Chi esercitava l'aruspicina era chiamato aruspice. Essendo una pratica d'origine etrusca, nell'antica Roma gli aruspici erano considerati stranieri e non costituivano alcun collegio sacerdotale ufficiale. Gli aruspici furono consultati per tutta la durata dell'impero romano e si tramanda che ancora nel 408, durante l'assedio di Roma, aruspici pronunciarono maledizioni in lingua etrusca per lanciare fulmini ... Altre Definizioni con aruspici; traevano; profezie; visceri; animali; sacrificati; Astrologo francese famoso per le sue profezie; Contie­ne i visceri; È pieno di animali; La naturale veste di certi animali; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Traevano profezie dai visceri degli animali sacrificati

ARUSPICI

