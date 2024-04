La Soluzione ♚ Un improvviso malore La definizione e la soluzione di 10 lettere: Un improvviso malore. MANCAMENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un improvviso malore: Giornalisti. il 9 dicembre 2006, all'età di 42 anni, è stato stroncato da un improvviso malore che lo ha colto nel sonno mentre si trovava nella sua casa di monza... Charles Oliveira da Silva (Guarujá, 17 ottobre 1989) è un lottatore di arti marziali miste brasiliano. Combatte nella divisione dei pesi leggeri per la promozione statunitense UFC, dove è stato il campione di categoria dal 2021 al 2022. Altre Definizioni con mancamento; improvviso; malore; Improvviso assembramento di persone organizzato online; Forte rumore improvviso; Improvviso balzo dei prezzi; Malore che può colpire il bagnante;

La risposta a Un improvviso malore

MANCAMENTO

M

A

N

C

A

M

E

N

T

O

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Un improvviso malore' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.