La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo indossa il bagnante. COSTUME Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Costume – abito usato per rappresentazioni teatrali o cinematografiche o come travestimento in feste Costumi teatrali Costume tradizionale – abito tradizionale di un luogo, solitamente indossato per rievocazioni storiche o folkloristiche Costume da bagno – capo d'abbigliamento, solitamente indossato per nuotareCostume – sinonimo di usanza tradizionale o folcloristicaCostume – periodico italiano di politica e cultura

costume ( approfondimento) m (pl.: costumi)

(antropologia) , (etnologia) morale comune i costumi di una società complesso di una o più tradizioni, anche in base al paese d'origine e/o in cui si risiede molte religioni hanno i propri costumi (diritto) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (per estensione) natura intrinseca ed ancestrale che si manifesta in modalità “ben definite” all’interno di valori, ideali, tradizioni e nell’indole stessa nonché nell’interiorità più profonda, con questo radicati in tutte le caratteristiche proprie includendo l’intera esistenza di una o più persone

Sillabazione

co | stù | me

Pronuncia

IPA: /ko'stume/

Etimologia / Derivazione

dal latino volgare *cons(ue)tumen ‘usanza, consuetudine’, con mutamento di suffisso per il classico consuetudinem, accusativo di consuetudo

Sinonimi

abitudine, consuetudine, costumanza, usanza, uso, pratica, tradizione

credenze, tradizioni, folclore

condotta, modo di pensare, modo di comportarsi

abito, divisa, indumento, indumento da bagno uniforme

moda, abito tipico, abito d’epoca

abito teatrale, abito da carnevale

costume da bagno, costumi di carnevale

Parole derivate

costume da bagno, costume nazionale, costumista, malcostume

Termini correlati

(per estensione) buonsenso

Proverbi e modi di dire