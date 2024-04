La Soluzione ♚ Se la lascia riscaldare Mimi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Se la lascia riscaldare Mimi. MANINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Se la lascia riscaldare mimi: La manina (chiamata anche, dai paleografi e codicologi, con l’equivalente nome latino manicula) è un segno a forma di mano disegnato ai margini di una pagina, mediante il quale si vuole porre evidenza su un particolare passo del testo, per determinati motivi.La mano viene rappresentata chiusa e con l'indice rivolto verso la parte di testo interessata; spesso risulta assai stilizzata e l'indice può essere rappresentato molto più lungo del normale. Afrikaans Sostantivo Significato e Curiosità su: La manina (chiamata anche, dai paleografi e codicologi, con l’equivalente nome latino manicula) è un segno a forma di mano disegnato ai margini di una pagina, mediante il quale si vuole porre evidenza su un particolare passo del testo, per determinati motivi.La mano viene rappresentata chiusa e con l'indice rivolto verso la parte di testo interessata; spesso risulta assai stilizzata e l'indice può essere rappresentato molto più lungo del normale. man (pl.: manne) uomo sposo Sillabazione man Cinese Trascrizione (pinyin) si veda man, mán, man o màn Inglese Sostantivo man (pl.: men) uomo Sillabazione man Etimologia / Derivazione dall'inglese antico mann. Lombardo Sostantivo man m inv (anatomia) mano Pronuncia IPA: /mã/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Parole derivate maneta, mana Termini correlati sciampa Alterati ( accrescitivo ) manona

manona (diminutivo) manina Olandese Sostantivo man m (pl.: mannen) uomo sposo Sillabazione man Alterati (diminutivo) mannetje, manneke Svedese Sostantivo man (pl.: män) uomo Inglese Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu.

Lombardo Francesco Cherubini, Vocabolario milanese-italiano , Volume 3, 1841, pag. 23.

Olandese Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu.

Svedese Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu.

La risposta a Se la lascia riscaldare Mimi

MANINA

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Se la lascia riscaldare Mimi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.