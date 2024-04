La definizione e la soluzione di 7 lettere: Colpo che lascia stecchiti. SINCOPE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La sincope è una perdita di coscienza transitoria (PdCT), a insorgenza rapida, da ipo-perfusione cerebrale globale, di breve durata e a risoluzione spontanea. In tale definizione è stata volutamente inserita la causa d'incoscienza, cioè l'ipoperfusione cerebrale transitoria, cosa che esclude cause come l'ictus e la commozione cerebrale (la forma più comune di trauma cranico nello sportivo), in precedenza non ben distinte dalla sincope vera e propria.

sincope ( approfondimento) f sing (pl.: sincopi)

(medicina) perdita dei sensi temporanea conseguente all'interruzione dell'attività cardiocircolatoria (musica) tipo di ritmo dove l'accento si sposta da un tempo forte a uno debole (fonetica) fenomeno che consiste nella caduta di una sillaba o in generale di un suono nel corso dell'evoluzione di una lingua un esempio di sincope è il passaggio dal latino: domina all'italiano donna (metrica) in metrica classica indica la soppressione di una delle arsi dal piede metrico per motivi ritmici

Sillabazione

sìn | co | pe

Pronuncia

IPA: /'sikope/

Etimologia / Derivazione

dal greco sp: "rottura" composto di s e pt, rispettivamente "con" e "rompere"

Sinonimi

(termine medico): svenimento, perdita di sensi, colpo

Contrari

(fonetica): paragoge, epentesi, epitesi, prostesi

Parole derivate

sincopatico, sincopale. sincopare, sincopato

sincope armonica

Termini correlati

(medicina) : lipotimia

: lipotimia (fonetica): apocope, aferesi

Alterati