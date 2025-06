Costume di mimi e ballerini nei cruciverba: la soluzione è Calzamaglia

CALZAMAGLIA

Curiosità e Significato di "Calzamaglia"

Perché la soluzione è Calzamaglia? Calzamaglia è un termine che unisce calza e maglia, indicando un indumento che copre sia il piede che la gamba, spesso usato in ambito teatrale o come costume di mimo e ballerini. È un capo versatile, elegante e funzionale, che permette libertà di movimento e stile. Perfetta per chi desidera un look originale e pratico, arricchendo il proprio outfit con un tocco creativo.

Come si scrive la soluzione Calzamaglia

C Como

A Ancona

L Livorno

Z Zara

A Ancona

M Milano

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

