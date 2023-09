È gelida quella di Mimì - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È gelida quella di Mimì. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MANINA

Significato/Curiosita : E gelida quella di mimi

Tasca, desideroso di passare ancora un po' di tempo con mimì e di conoscerla meglio. quando la sua mano incontra quella di mimì ("che gelida manina"), il poeta... manina, in treccani.it – vocabolario treccani on line, roma, istituto dell'enciclopedia italiana. url consultato il 9 ottobre 2019. ^ lemma manina, accezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

