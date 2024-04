La Soluzione ♚ Esistenti in numero limitatissimo La definizione e la soluzione di 4 lettere: Esistenti in numero limitatissimo. RARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Esistenti in numero limitatissimo: Secondo la definizione della IUPAC, le terre rare (in inglese rare-earth elements o rare-earth metals) sono un gruppo di 17 elementi chimici della tavola periodica, precisamente scandio, ittrio e i lantanoidi. Scandio e ittrio sono considerati "terre rare" poiché generalmente si trovano negli stessi depositi minerari dei lantanoidi e possiedono proprietà chimiche simili. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Secondo la definizione della IUPAC, le terre rare (in inglese rare-earth elements o rare-earth metals) sono un gruppo di 17 elementi chimici della tavola periodica, precisamente scandio, ittrio e i lantanoidi. Scandio e ittrio sono considerati "terre rare" poiché generalmente si trovano negli stessi depositi minerari dei lantanoidi e possiedono proprietà chimiche simili. rare f pl femminile plurale di raro Sillabazione rà | re Pronuncia IPA: /'ra.re/ Etimologia / Derivazione vedi raro Citazione Sinonimi infrequenti, sporadiche, discontinue, saltuarie

non comuni, insolite, inconsuete, particolari, singolari, originali, speciali, straordinarie, eccezionali, curiose

( per estensione ) preziose, pregiate, uniche, introvabili

preziose, pregiate, uniche, introvabili cose eccezionali, cose preziose Contrari frequenti, continue

comuni, solite, quotidiane, normali, banali, ordinarie

La risposta a Esistenti in numero limitatissimo

RARE

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Esistenti in numero limitatissimo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.